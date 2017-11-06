Дональд Трамп расхвалил американское оружие

Дональд Трамп заявил, что случай, когда Саудовской Аравии удалось сбить ракету из Йемена, показывает превосходство оружия, которое Эр-Рияд закупает у США. Так он высказался, выступая перед бизнесменами в Японии. Трамп заявил, что американцы – самые бесстрашные воины в мире

Трамп сообщил в восторге, что системой противоракетной обороны ракета была сбита прямо в небе и взорвана. "У нас потрясающие технологии", - отметил глава США. И дальше продолжил, что США производит лучшее оружие в мире, ничего похожего нет, подчеркнув, что Япония заказывает много вооружения, "как и должна, учитывая, что происходит с одним из ваших соседей (КНДР)".

Напомним, американский лидер Дональд Трамп и его супруга Мелания, которые сейчас совершают турне по странам Азии, побывали во дворце в Токио на аудиенции у императора Японии Акихито и императрицы Митико.

Дональд Трамп в минувшую субботу, 4 ноября, рассказал, кто виноват в запуске ракеты по Саудовской Аравии с территории Йемена.