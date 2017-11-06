Дональд Трамп побывал на аудиенции у японского императора
6 ноября 2017, 07:50 [ «Аргументы Недели» ]
Американский лидер Дональд Трамп и его супруга Мелания, которые сейчас совершают турне по странам Азии, побывали во дворце в Токио на аудиенции у императора Японии Акихито и императрицы Митико.
Императорская чета встретила президента США и его жену у лимузина и при помощи переводчика поприветствовала гостей. После этого Дональд и Мелания Трамп зашли в резиденцию. Как уточняет сегодня телеканал NHK, аудиенция продлилась не более двадцати минут, после чего император и императрица проводили американскую супружескую пару до машины и попрощались с ними.
Отметим, что во вторник, 7 ноября, американский лидер с супругой отправятся из Японии в Южную Корею.