Дмитрий Ионин начал работу в Госдуме РФ

ЦИК РФ принял решение о передаче Дмитрию Ионину вакантного мандата депутаты Госдумы и его регистрации в новом статусе. Решения приняты на заседании избиркома 1 ноября. Сам Дмитрий Ионин в честь официального начала работы в федеральном парламенте изменил информацию о себе на странице в Фейсбук.

Дмитрию Ионину достался вакантный мандат депутата Александра Буркова, назначенного временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области. При этом в свердловском региональном списке «Справедливой России» Дмитрий Ионин шел только пятым.