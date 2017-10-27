Великобритания заявила о причастности КНДР к атаке вируса WannaCry

Британское правительство уверено в том, что за майской атакой WannaCry, которая поразила серверы Национальной системы здравоохранения Великобритании (NHS), стоят хакеры из Северной Кореи.

Такое заявление сделал в эфире радиостанции BBC Radio 4 министр по вопросам безопасности министерства внутренних дел Великобритании Бен Уоллес.

Он не уточнил, планирует ли Великобритания какие-либо ответные действия в отношении Пхеньяна.

Ранее сообщалось, что хакеры, атаковавшие компьютеры вирусом-блокировщиком (или вирусом- вымогателем) WannaCry, могут быть связаны с КНДР. Такую версию выдвинули эксперты по компьютерной безопасности.

Специалисты компании, занимающейся расследованиями кибератак, посоветовали, как не подцепить новый вирус-шифровальшик. Bad Rabbit распространяется через зараженные сайты под видом обновления для Adobe Flash Player.