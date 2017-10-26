Захарова пообещала, что на ситуацию с Twitter последуют ответные меры

Мария Захарова прокомментировала решение соцсети запретить для RT и Sputnik размещение рекламы на всех их аккаунтах. Это решение - очередной агрессивный шаг, направленный на блокировку деятельности СМИ РФ.

Официальный представитель МИД отметила, что США грубо нарушают международные и внутренние законодательные акты, которые гарантируют свободу слова, пытаясь воспрепятствовать деятельности российских СМИ, в том числе при помощи арсенала спецслужб.

Мария Захарова: «Ответные меры, естественно, последуют».

Как сообщалось ранее, компания Twitter решила запретить телеканалу RT и агентству Sputnik рекламироваться в рамках площадки со всех аккаунтов.