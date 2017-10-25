Матвиенко: выход Ирана из ядерной сделки закончится катастрофой

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в среду, 25 октября, сделала важное заявление.

По словам политика, возможный выход Ирана из ядерной сделки в связи с усилением давления со стороны США может завершиться настоящей катастрофой, передает РИА "Новости".

Ранее Матвиенко сообщала, что ядерная сделка с Ираном не может быть расторгнута по инициативе только одной стороны, поскольку она прежде всего является международным актом, принятым в виде резолюции Совета безопасности.

