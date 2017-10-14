Матвиенко: выход США из сделки с Ираном недопустим

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в субботу, 14 октября, сделала важное заявление.

Политик отметила, что ядерная сделка с Ираном не может быть расторгнута по инициативе только одной стороны, поскольку она прежде всего является международным актом, принятым в виде резолюции Совета безопасности. Матвиенко подчеркнула, что это не двустороннее соглашение между США и Ираном, передает РИА "Новости".

Накануне американский лидер Дональд Трамп отказался подтвердить конгрессу, что иранская сторона соблюдает соглашение по ядерной программе.