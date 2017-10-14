Матвиенко: выход США из сделки с Ираном недопустим
14 октября 2017, 15:23 [ «Аргументы Недели» ]
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в субботу, 14 октября, сделала важное заявление.
Политик отметила, что ядерная сделка с Ираном не может быть расторгнута по инициативе только одной стороны, поскольку она прежде всего является международным актом, принятым в виде резолюции Совета безопасности. Матвиенко подчеркнула, что это не двустороннее соглашение между США и Ираном, передает РИА "Новости".
Накануне американский лидер Дональд Трамп отказался подтвердить конгрессу, что иранская сторона соблюдает соглашение по ядерной программе.