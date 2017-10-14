//НАШИ ПАРТНЕРЫ

//Новости

//Сад и огород

//новости 24СМИ

podpiska-pochta

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Политика 13+

Матвиенко: выход США из сделки с Ираном недопустим

14 октября 2017, 15:23 [ «Аргументы Недели» ]

Матвиенко: выход США из сделки с Ираном недопустим
фото: globallookpress.com

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в субботу, 14 октября, сделала важное заявление.

Политик отметила, что ядерная сделка с Ираном не может быть расторгнута по инициативе только одной стороны, поскольку она прежде всего является международным актом, принятым в виде резолюции Совета безопасности. Матвиенко подчеркнула, что это не двустороннее соглашение между США и Ираном, передает РИА "Новости".

Накануне американский лидер Дональд Трамп отказался подтвердить конгрессу, что иранская сторона соблюдает соглашение по ядерной программе.

 

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"

ЕТ


Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//В мире

Президент Ирана пообещал «достойный ответ» на давление со стороны США

Президент Ирана пообещал «достойный ответ» на давление со стороны США

Ранее в пятницу президент Соединенных Штатов заявил, что Вашингтон может выйти из соглашения по иранскому атому «в любой момент». В МИД России предостерегли Дональда Трампа от использования угрожающей риторики.

//В мире

Порошенко уверен, что Украина обязательно станет членом НАТО

Порошенко уверен, что Украина обязательно станет членом НАТО

Петр Порошенко уверен, что Украина обязательно станет членом НАТО. Украинский президент сообщил, что ВСУ получит 62 танка и пообещал не допустить "повторения ошибок столетней давности".


//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

Под контролем боевиков ИГ осталось менее 8% территории Сирии

Под контролем боевиков ИГ осталось менее 8% территории Сирии

В результате наступления правительственной армии, действующей при поддержке российской авиации, площадь территории Сирии, контролируемой запрещенной в РФ группировкой ИГ, сократилась до менее 8%.

//Общество

ГИБДД изменила правила проведения экзаменов на права

ГИБДД изменила правила проведения экзаменов на права

ГИБДД России с 14 октября изменяет правила проведения экзаменов на право управления автомобилем. Изменения связаны со вступлением в силу соответствующего приказа Министерства внутренних дел РФ.

//Новости ADWILE

//В мире

США подозревают Россию в непрозрачности при проведении учений "Запад-2017"

США подозревают Россию в непрозрачности при проведении учений "Запад-2017"

Постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон обвинила Россию в непрозрачности при проведении учений "Запад-2017". По словам Хатчинсон, Вашингтон пристально следил за совместными маневрами армий России и Белоруссии.

//Общество

Православные верующие 14 октября празднуют Покров Пресвятой Богородицы

Православные верующие 14 октября празднуют Покров Пресвятой Богородицы

В честь Покрова Богородицы в 1165 году Великим князем Владимирским Андреем Боголюбским был построен один из самых красивых и неповторимых православных храмов — Покрова на Нерли во Владимирской области.

//Общество

Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке чумы на Сейшельский островах

Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке чумы на Сейшельский островах

Роспотребнадзор предупредил россиян о риске распространения чумы из Мадагаскара на Сейшельском архипелаге. Ведомство призывает российских граждан учитывать данную информацию при планировании поездок.

//Общество

ГИБДД изменила процедуру оформления регистрации автомобилей

ГИБДД изменила процедуру оформления регистрации автомобилей

ГИБДД России с 14 октября меняет правила оформления регистрации автомобилей и прицепов к ним в подразделениях Госавтоинспекции. Изменения связано со вступлением в силу соответствующего приказа МВД РФ.

//Новости партнеров

//Общество

Новые правила получения водительских прав вступили в силу в России

Новые правила получения водительских прав вступили в силу в России

С субботы, 14 октября, новые правила проведения экзаменов и получения водительских прав вступают в силу в России. ГИБДД планирует активно бороться с поддельными, а также незаконно полученными документами.

//Наука

Ученые из Китая, США и Чили нашли шесть новых галактик

Ученые из Китая, США и Чили нашли шесть новых галактик

В субботу, 14 октября, стало известно, что ученые из Китая, США и Чили обнаружили сразу шесть новых галактик. Предполагается, что они сформировались через 550-800 миллионов лет после Большого взрыва.

//Общество

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов торжественно открыт в Москве

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов торжественно открыт в Москве

В центре Москвы торжественно открыли XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. В праздничном мероприятии в субботу участвуют около 30 тысяч российских студентов, а также 450 делегатов из других стран.

//Политика

Россию не пригласили на Генассамблею ПАЧЭС, которая пройдет в Киеве

Россию не пригласили на Генассамблею ПАЧЭС, которая пройдет в Киеве

В субботу, 14 октября, стало известно, что РФ не пригласили на Генассамблею Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества, которая состоится в Киеве в конце текущего года.

//Политика

Матвиенко: выход США из сделки с Ираном недопустим

Матвиенко: выход США из сделки с Ираном недопустим

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в субботу, 14 октября, сделала важное заявление. Политик отметила, что ядерная сделка с Ираном не может быть расторгнута по инициативе только одной стороны.

//Шоу-бизнес

Мария Кожевникова прокомментировала слухи о пластике на своем лице

Мария Кожевникова прокомментировала слухи о пластике на своем лице

Известная актриса Мария Кожевникова решила прокомментировать слухи о том, что делала на лице пластические операции. Недруги довольно часто обвиняют знаменитость в применении филлеров и силикона.

//Происшествия

Свадебный кортеж попал в ДТП в Уфе

Свадебный кортеж попал в ДТП в Уфе

Свадебный кортеж попал в аварию сегодня в Уфе. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали жених и невеста. Столкнулись автомобили Mitsubishi Outlander и Nissan Patrol.

//Общество

Штормовое предупреждение объявлено в Москве

Штормовое предупреждение объявлено в Москве

Штормовое предупреждение объявлено в Москве в субботу, 14 октября, до 21 часа. Метеорологи предупреждают москвичей и гостей столицы об усилении порывистого ветра. Порывы ветра могут достигать 15 м/с.

//Общество

Как глава Минсельхоза Ткачев на совещании Путина рассмешил (ВИДЕО)

Как глава Минсельхоза Ткачев на совещании Путина рассмешил (ВИДЕО)

Министр сельского хозяйства Александр Ткачев рассмешил президента РФ Владимира Путина в ходе совещания по вопросам развития сельского хозяйства. Он докладывал о росте производства свинины.

//Общество

Волна магнитных бурь накрыла Землю

Волна магнитных бурь накрыла Землю

Волна магнитных бурь накрыла Землю. Магнитная буря началась на Земле 13 октября. Буря продлится сегодня, 14 октября, и в воскресенье, 15 октября. Магнитосфера в эти дни сохранится возбужденной.

//Общество

СМИ узнали о встрече Ксении Собчак и Владимира Путина для интервью

СМИ узнали о встрече Ксении Собчак и Владимира Путина для интервью

Телеведущая, журналистка Ксения Собчак встретилась с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы взять у российского лидера интервью для фильма о своем отце - мэре Санкт-Петербурга Анатолии Собчаке.

//В мире

СМИ: В Кот-д'Ивуаре разбился украинский грузовой самолет

СМИ: В Кот-д'Ивуаре разбился украинский грузовой самолет

Грузовой самолет украинской компании потерпел крушение после взлета из аэропорта Абиджана в Кот-д'Ивуаре. На борту самолета находился груз для французской армии. О возможных жертвах не сообщается.

//В мире

Саакашвили утверждает,: на Закарпатье нет украинского государства

Саакашвили утверждает,: на Закарпатье нет украинского государства

Бывший губернатор Одесской области, экс-президент Грузии -Михаил Саакашвили высказал мнение о том, что в Закарпатье Украины фактически нет украинского государства, там отсутствие политики Украины.

//Шоу-бизнес

Известной актрисе грозит лишение прав за езду по Москве без документов

Известной актрисе грозит лишение прав за езду по Москве без документов

Актрисе Анне Казючиц грозит лишение прав вождение автомоюиля по Москве без документов. Столичные инспекторы ГИБДД на днях остановили автомобиль актрисы, а у Анны не оказалось водительского удостоверения.

//Общество

Названы пять округов в Москве, где применят проекты архитекторов для реновации

Названы пять округов в Москве, где применят проекты архитекторов для реновации

Названы пять округов в Москве, в которых применят проекты архитекторов для реновации. Первые проекты разработают для стартовых площадок, расположенных в Восточном, Северо-Восточном, Юго-Восточном, Зеленоградском округах и ТиНАО.

//Общество

Собянин произвел кадровые перестановки

Собянин произвел кадровые перестановки

Мэр Москвы Сергей Собянин произвел кадровые перестановки. Московский глава назначил пять руководителей столичных управ. Распоряжения публикованы на официальном портале мэра и правительства столицы.

//Шоу-бизнес

Лиза Боярская поделилась своим способом похудения

Лиза Боярская поделилась своим способом похудения

Актриса Лиза Боярская никогда не было замечена располневшей. Даже после рождения ребенка - сына Андрея - ее фигура осталась стройной и талия тонкой. Но у всех дам есть свои мерки.

//Общество

В метрополитене не подтвердили поломку поезда "Москва"

В метрополитене не подтвердили поломку поезда "Москва"

В московском метрополитене опровергли сообщения о поломке поезда нового поколения "Москва" в субботу утром в тоннеле на Таганско-Краснопресненской линии и о серьезной задержке движения поездов.

//Общество

Госдума предложила давать отгулы во время магнитных бурь

Госдума предложила давать отгулы во время магнитных бурь

Депутаты Госдумы предложили давать отгулы работникам, на состояние здоровьях которых влияют магнитные бури. По статистике: 70% инфарктов и инсультов происходят в период магнитных бурь.

//В мире

Польша депортировала российского ученого, доктора исторических наук Карнаухова

Польша депортировала российского ученого, доктора исторических наук Карнаухова

Польша выдворила из страны российского ученого, доктора исторических наук, профессора Дмитрия Карнаухова, подозревая в участии в "гибридной войне против Польши".

//Шоу-бизнес

Басков пообещал устроить сюрприз со свадьбой с Лопыревой

Басков пообещал устроить сюрприз со свадьбой с Лопыревой

Певец Николай Басков огорчен, что его искреннее желание жениться на красавице-телеведущей Виктории Лопыревой приняли за пиар. По словам Баскова, они пока хотя свести историю со свадьбой на нет.

//В мире

В родительском доме украинского прокурора нашли лопату из золота

В родительском доме украинского прокурора нашли лопату из золота

При обыске родительского дома бывшего первого заместителя генпрокурора Украины Рената Кузьмина нашли лопату из золота. О золотой лопате в отчем доме Кузьмина сообщила пресс-служба Генпрокуратуры Украины.

//Общество

В метро на Таганско-Краснопресненской линии произошло ЧП

В метро на Таганско-Краснопресненской линии произошло ЧП

В Москве в субботу утром сбой в движении поездов произошел на Таганско-Краснопресненской линии метрополитена. По словам очевидцев-пассажиров, около 9:10 поезд "Москва" встал в тоннеле.

//Расследования

В Башкирии пропала Римма Хисанова

В Башкирии пропала Римма Хисанова

В Башкирии в Ишимбае бесследно молодая женщина - многодетная мама Римма Хисамова. 31-летняя женщина 30 октября вышла из дома и домой не вернулась. На данный момент о женщине нет никакой информации.

//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//В мире

Президент Ирана пообещал «достойный ответ» на давление со стороны США

Президент Ирана пообещал «достойный ответ» на давление со стороны США

Ранее в пятницу президент Соединенных Штатов заявил, что Вашингтон может выйти из соглашения по иранскому атому «в любой момент». В МИД России предостерегли Дональда Трампа от использования угрожающей риторики.

//В мире

Порошенко уверен, что Украина обязательно станет членом НАТО

Порошенко уверен, что Украина обязательно станет членом НАТО

Петр Порошенко уверен, что Украина обязательно станет членом НАТО. Украинский президент сообщил, что ВСУ получит 62 танка и пообещал не допустить "повторения ошибок столетней давности".

//В мире

Под контролем боевиков ИГ осталось менее 8% территории Сирии

Под контролем боевиков ИГ осталось менее 8% территории Сирии

В результате наступления правительственной армии, действующей при поддержке российской авиации, площадь территории Сирии, контролируемой запрещенной в РФ группировкой ИГ, сократилась до менее 8%.

//Общество

ГИБДД изменила правила проведения экзаменов на права

ГИБДД изменила правила проведения экзаменов на права

ГИБДД России с 14 октября изменяет правила проведения экзаменов на право управления автомобилем. Изменения связаны со вступлением в силу соответствующего приказа Министерства внутренних дел РФ.

//В мире

США подозревают Россию в непрозрачности при проведении учений "Запад-2017"

США подозревают Россию в непрозрачности при проведении учений "Запад-2017"

Постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон обвинила Россию в непрозрачности при проведении учений "Запад-2017". По словам Хатчинсон, Вашингтон пристально следил за совместными маневрами армий России и Белоруссии.

//Общество

Православные верующие 14 октября празднуют Покров Пресвятой Богородицы

Православные верующие 14 октября празднуют Покров Пресвятой Богородицы

В честь Покрова Богородицы в 1165 году Великим князем Владимирским Андреем Боголюбским был построен один из самых красивых и неповторимых православных храмов — Покрова на Нерли во Владимирской области.

//Общество

Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке чумы на Сейшельский островах

Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке чумы на Сейшельский островах

Роспотребнадзор предупредил россиян о риске распространения чумы из Мадагаскара на Сейшельском архипелаге. Ведомство призывает российских граждан учитывать данную информацию при планировании поездок.

//Общество

ГИБДД изменила процедуру оформления регистрации автомобилей

ГИБДД изменила процедуру оформления регистрации автомобилей

ГИБДД России с 14 октября меняет правила оформления регистрации автомобилей и прицепов к ним в подразделениях Госавтоинспекции. Изменения связано со вступлением в силу соответствующего приказа МВД РФ.

//Общество

Новые правила получения водительских прав вступили в силу в России

Новые правила получения водительских прав вступили в силу в России

С субботы, 14 октября, новые правила проведения экзаменов и получения водительских прав вступают в силу в России. ГИБДД планирует активно бороться с поддельными, а также незаконно полученными документами.

//Наука

Ученые из Китая, США и Чили нашли шесть новых галактик

Ученые из Китая, США и Чили нашли шесть новых галактик

В субботу, 14 октября, стало известно, что ученые из Китая, США и Чили обнаружили сразу шесть новых галактик. Предполагается, что они сформировались через 550-800 миллионов лет после Большого взрыва.

//Общество

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов торжественно открыт в Москве

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов торжественно открыт в Москве

В центре Москвы торжественно открыли XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. В праздничном мероприятии в субботу участвуют около 30 тысяч российских студентов, а также 450 делегатов из других стран.

//Политика

Россию не пригласили на Генассамблею ПАЧЭС, которая пройдет в Киеве

Россию не пригласили на Генассамблею ПАЧЭС, которая пройдет в Киеве

В субботу, 14 октября, стало известно, что РФ не пригласили на Генассамблею Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества, которая состоится в Киеве в конце текущего года.

//Политика

Матвиенко: выход США из сделки с Ираном недопустим

Матвиенко: выход США из сделки с Ираном недопустим

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в субботу, 14 октября, сделала важное заявление. Политик отметила, что ядерная сделка с Ираном не может быть расторгнута по инициативе только одной стороны.

//Шоу-бизнес

Мария Кожевникова прокомментировала слухи о пластике на своем лице

Мария Кожевникова прокомментировала слухи о пластике на своем лице

Известная актриса Мария Кожевникова решила прокомментировать слухи о том, что делала на лице пластические операции. Недруги довольно часто обвиняют знаменитость в применении филлеров и силикона.

//Происшествия

Свадебный кортеж попал в ДТП в Уфе

Свадебный кортеж попал в ДТП в Уфе

Свадебный кортеж попал в аварию сегодня в Уфе. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали жених и невеста. Столкнулись автомобили Mitsubishi Outlander и Nissan Patrol.

//Общество

Штормовое предупреждение объявлено в Москве

Штормовое предупреждение объявлено в Москве

Штормовое предупреждение объявлено в Москве в субботу, 14 октября, до 21 часа. Метеорологи предупреждают москвичей и гостей столицы об усилении порывистого ветра. Порывы ветра могут достигать 15 м/с.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Общество

Как глава Минсельхоза Ткачев на совещании Путина рассмешил (ВИДЕО)

Как глава Минсельхоза Ткачев на совещании Путина рассмешил (ВИДЕО)

Министр сельского хозяйства Александр Ткачев рассмешил президента РФ Владимира Путина в ходе совещания по вопросам развития сельского хозяйства. Он докладывал о росте производства свинины.

//Общество

Волна магнитных бурь накрыла Землю

Волна магнитных бурь накрыла Землю

Волна магнитных бурь накрыла Землю. Магнитная буря началась на Земле 13 октября. Буря продлится сегодня, 14 октября, и в воскресенье, 15 октября. Магнитосфера в эти дни сохранится возбужденной.

//Общество

СМИ узнали о встрече Ксении Собчак и Владимира Путина для интервью

СМИ узнали о встрече Ксении Собчак и Владимира Путина для интервью

Телеведущая, журналистка Ксения Собчак встретилась с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы взять у российского лидера интервью для фильма о своем отце - мэре Санкт-Петербурга Анатолии Собчаке.

//В мире

СМИ: В Кот-д'Ивуаре разбился украинский грузовой самолет

СМИ: В Кот-д'Ивуаре разбился украинский грузовой самолет

Грузовой самолет украинской компании потерпел крушение после взлета из аэропорта Абиджана в Кот-д'Ивуаре. На борту самолета находился груз для французской армии. О возможных жертвах не сообщается.

//В мире

Саакашвили утверждает,: на Закарпатье нет украинского государства

Саакашвили утверждает,: на Закарпатье нет украинского государства

Бывший губернатор Одесской области, экс-президент Грузии -Михаил Саакашвили высказал мнение о том, что в Закарпатье Украины фактически нет украинского государства, там отсутствие политики Украины.

//Шоу-бизнес

Известной актрисе грозит лишение прав за езду по Москве без документов

Известной актрисе грозит лишение прав за езду по Москве без документов

Актрисе Анне Казючиц грозит лишение прав вождение автомоюиля по Москве без документов. Столичные инспекторы ГИБДД на днях остановили автомобиль актрисы, а у Анны не оказалось водительского удостоверения.

//Общество

Названы пять округов в Москве, где применят проекты архитекторов для реновации

Названы пять округов в Москве, где применят проекты архитекторов для реновации

Названы пять округов в Москве, в которых применят проекты архитекторов для реновации. Первые проекты разработают для стартовых площадок, расположенных в Восточном, Северо-Восточном, Юго-Восточном, Зеленоградском округах и ТиНАО.

//Общество

Собянин произвел кадровые перестановки

Собянин произвел кадровые перестановки

Мэр Москвы Сергей Собянин произвел кадровые перестановки. Московский глава назначил пять руководителей столичных управ. Распоряжения публикованы на официальном портале мэра и правительства столицы.

//Шоу-бизнес

Лиза Боярская поделилась своим способом похудения

Лиза Боярская поделилась своим способом похудения

Актриса Лиза Боярская никогда не было замечена располневшей. Даже после рождения ребенка - сына Андрея - ее фигура осталась стройной и талия тонкой. Но у всех дам есть свои мерки.

//Общество

В метрополитене не подтвердили поломку поезда "Москва"

В метрополитене не подтвердили поломку поезда "Москва"

В московском метрополитене опровергли сообщения о поломке поезда нового поколения "Москва" в субботу утром в тоннеле на Таганско-Краснопресненской линии и о серьезной задержке движения поездов.

//Общество

Госдума предложила давать отгулы во время магнитных бурь

Госдума предложила давать отгулы во время магнитных бурь

Депутаты Госдумы предложили давать отгулы работникам, на состояние здоровьях которых влияют магнитные бури. По статистике: 70% инфарктов и инсультов происходят в период магнитных бурь.

//В мире

Польша депортировала российского ученого, доктора исторических наук Карнаухова

Польша депортировала российского ученого, доктора исторических наук Карнаухова

Польша выдворила из страны российского ученого, доктора исторических наук, профессора Дмитрия Карнаухова, подозревая в участии в "гибридной войне против Польши".

//Шоу-бизнес

Басков пообещал устроить сюрприз со свадьбой с Лопыревой

Басков пообещал устроить сюрприз со свадьбой с Лопыревой

Певец Николай Басков огорчен, что его искреннее желание жениться на красавице-телеведущей Виктории Лопыревой приняли за пиар. По словам Баскова, они пока хотя свести историю со свадьбой на нет.

//В мире

В родительском доме украинского прокурора нашли лопату из золота

В родительском доме украинского прокурора нашли лопату из золота

При обыске родительского дома бывшего первого заместителя генпрокурора Украины Рената Кузьмина нашли лопату из золота. О золотой лопате в отчем доме Кузьмина сообщила пресс-служба Генпрокуратуры Украины.

//Общество

В метро на Таганско-Краснопресненской линии произошло ЧП

В метро на Таганско-Краснопресненской линии произошло ЧП

В Москве в субботу утром сбой в движении поездов произошел на Таганско-Краснопресненской линии метрополитена. По словам очевидцев-пассажиров, около 9:10 поезд "Москва" встал в тоннеле.

//Расследования

В Башкирии пропала Римма Хисанова

В Башкирии пропала Римма Хисанова

В Башкирии в Ишимбае бесследно молодая женщина - многодетная мама Римма Хисамова. 31-летняя женщина 30 октября вышла из дома и домой не вернулась. На данный момент о женщине нет никакой информации.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

ювелирная неделя моды

//Новости Redtram

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры