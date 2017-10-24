Премьерная интрига

Две недели назад из Москвы в Махачкалу переехал Владимир Васильев - генерал МВД с тридцатилетним стажем, до недавнего прошлого глава фракции «Единой России» в Госдуме, волевой, твердый человек, пользующийся доверием президента и имеющий от него мандат навести порядок в республике. Первым делом Васильев отправил в отставку правительство Дагестана, и сейчас республика ждет кому он доверит формировать новое правительство республики. Ожидается, что новый руководитель кабинета министров может быть назначен на одном из ближайших заседаний Народного собрания.

«Братский привет»?

Наши источники говорят, что наиболее вероятных кандидатов на пост премьер-министра несколько. Один из них – Ризван Газимагомедов, в свое время побывавший на посту министра промышленности и в должности зампредседателя правительства Дагестана. Как вице-премьер Газимагомедов республике ничем особенным не запомнился, а с поста главы Минпрома и вовсе вылетел через четыре месяца после назначения: Рамазан Абдулатипов отстранил его от работы за профнепригодность. Ризван Казимович должен был передать газовые сети республики «Газпрому», но не справился с задачей, за что и был лишен доверия главы республики и отправлен в советники главе Минкавказа.











Ризван Газимагомедов

Рассказывают, что за время работы в министерстве по делам Северного Кавказа Газимагомедов близко сошелся с первым заместителем главы министерства Льва Кузнецова Одесом Байсултановым, двоюродным братом Рамазана Кадырова и бывшим главой правительства Чеченской республики. Поговаривают, что именно Байсултанов использует свои связи и возможности для продвижения Газимагомедова в премьерское кресло в Дагестане. Чеченская элита традиционно имела сильные позиции в Дагестане: в тесной дружбе с ней были замечены как олимпийский чемпион и бывший влиятельный дагестанский чиновник Сагид Муртазалиев, ныне скрывающийся от правосудия за рубежом, так и сам бывший глава республики Рамазан Абдулатипов, нередко прибегавший к помощи Рамзана Кадырова и отблагодаривший его поддержкой кандидатуры его советника Бувайсу Сайтиева на выборах депутата Государственной думы от Дагестана.

Очевидно, что после ухода обоих с политической сцены руководству соседней республики пришлось срочно искать новых союзников, и аварец Газимагомедов может быть вполне подходящим вариантом. Если он окажется в премьерском кресле, его главной задачей будет скорейшее восстановление Ауховского района Дагестана, который просуществовал всего год во время войны и был заселен чеченцами. А для этого ему придется максимально быстро реализовать «Программу переселения лакского народа и восстановления Ауховского района на период 2018-2025 годов», которую незадолго до своей отставки утвердило правительство Дагестана. Общий бюджет программы более 12 млрд, из которых 9 выделит федеральный центр, а саму программу курирует лично Байсултанов. Очевидно, что без своего человека в Махачкале переселить лакцев за такой короткий срок из Новолакского района и переименовать его в Ауховский, и при этом еще качественно освоить выделенные средства вряд ли получится.



Кандидат Москвы?

Еще один претендент – Абусамад Гамидов, нынешний премьер-министр. Гамидов из команды Рамазана Абдулатипова, но, как пишут местные СМИ очень хочет усидеть в своем кресле и при новом главе республики. Как только Владимир Васильев объявил о роспуске правительства, а это в принципе техническая процедура, Абусамад Мустафаевич начал активно посещать различные социальные объекты, поднимать вопросы обеспечения детей и льготников питанием и лекарствами.











Абусамад Гамидов

Гамидова в республике считают сильным кандидатом на его же пост – он с 1996 года в правительстве, вплоть до 2013 года руководил Министерством финансов, поэтому знает все сильные и слабые стороны бюджетной сферы республики. Поговаривают, что по его поводу Васильеву даже звонил вице-премьер Игорь Шувалов, настоятельно рекомендовавший присмотреться к местному опытному кадру и оставить его в премьерском кресле.

Неформальную поддержку Гамидову оказывают и влиятельные федеральные бизнесмены браться Ротенберги. Какие у них могут быть конкретные договоренности с Гамидовым, источники сказать не берутся, возможно, речь может идти об их будущем участии в транспортно-логистических проектах. Кроме того, Дагестан долгое время портил жизнь Ротенбергам, которые имеют прямое отношение к системе «Платон», собирающей плату с дальнобойщиков – вспомним, самые крупные и долгие митинги против введения этой системы были именно в Дагестане, водители неделю стояли лагерем под Махачкалой. К тому же, как недавно выяснилось, Борис Ротенберг, владея крупнейшим в России издательством учебной литературы «Просвещение» объявил крестовый поход против контрафактных учебников. А больше всего их как раз в Махачкале, Грозном и в Ростове.



Дважды – в одно и то же кресло

Еще один кандидат, Мухтар Меджидов, до 2016 года один из самых известных банкиров в Дагестане, а сейчас возглавляет московское оборонное предприятия «Дукс». В прошлом году ЦБ отозвал лицензию у принадлежащего Меджидову банку «Кредо Финанс». История не была необычной для большинства дагестанских банков; по официальной версии, кредитная организация не уведомляла ЦБ о действиях компаний, отмывавших через банк деньги. В холдинг Меджидова входят еще два крупных предприятия в городе Избербаше – это радиозавод им. Плешакова и ДагЗЭТО. Несколько лет назад он пробовал организовать на базе радиозавода технопарк, но попытка провалилась, а каких-то других значимых прорывов у Меджидова в его предпринимательской деятельности замечено не было.











Мухтар Меджидов

В 2013 Абдулатипов назначил Меджидова врио главы правительства республики. Продержался Мухтар Муртузалиевич недолго – через четыре месяца после назначения глава республики его уволил, объяснив это тем, что Меджидов плохо руководит кабинетом министров и медленно реализует его, Рамазана Абдулатипова, планы и идеи по улучшению жизни в республике.



Уравновесить налоги субсидиями

Возможным претендентом на пост премьер-министра считают руководителя местного отделения Налоговой службы Умахана Джабраилова. Чиновник с большим опытом – с 1992 года он работает в налоговой и хорошо разбирается в вопросах пополнения бюджета республики.









Умахан Джабраилов

В активе кандидата – выстроенные отношения с ключевыми людьми не только в регионе, например, Джабраилов дружен с депутатом Госдумы от Дагестана Магомедом Гаджиевым, но и на федеральном уровне: говорят, назначение Умахана Алхасовича главой дагестанского отделения обсуждал с Сергеем Кириенко сам руководитель ФНС Михаил Мишустин.



Портит картину кандидату только реальная собираемость налогов в республике – за последние пять лет с предприятий собрали вдвое меньше налога на прибыль, хотя число предприятий не изменилось. Не обеспечивая себя доходами Дагестан вынужден постоянно ходить с протянутой рукой и просить субсидий из федерального бюджета. В объявленном Минфином списке дотационных регионов на 2018 год Дагестан снова на первом месте – республика получит рекордные 59 млрд рублей, обогнав даже Чечню с ее 27 млрд.



Саратовский кандидат

И последний в нашем списке кандидатов – первый вице-премьер дагестанского правительства Рамазан Алиев. Начинал свой трудовой путь Рамазан Магомедович очень весело – после службы в армии он 7 лет проработал шофером второго класса на одном из саратовских кирпичных заводов, после был следователем в Приволжском управлении внутренних дел на транспорте, потом снова вернулся на кирпичный завод уже в должности председателя профкома. И после этого опять устроился на работу в транспортное УВД. Шторм в карьере Алиева несколько улегся после того как он пошел работать в управление налоговой службы по Саратовской области, где дослужился до начальника инспекции. С переездом в Дагестан карьера Рамазана Магомедовича пошла в гору – в феврале 2013 он был руководителем контрольно-финансового управления, а в сентябре стал руководителем администрации президента республики.









Рамазан Алиев

Особыми заслугами или яркими историями пребывание Алиева в Дагестане не отмечено – чиновник осматривал объекты, собирал совещания, брал на контроль вопросы разной степени важности. Вопрос только – откуда у него накопилось 120 миллионов рублей, на которые он построил роскошный особняк на берегу Каспия неподалеку от стадиона «Анжи-Арена»? Видимо, в Саратове на кирпичных заводах и в налоговой службе очень хорошо платят.



Вместо послесловия

Если отбросить все казусы, которые есть в биографии каждого из кандидатов, становится очевидно, что задача у Васильева непростая. Сможет ли новый глава Дагестана не поддаться на давление извне, отказать высоким просителям, трезво оценить все достоинства и недостатки каждого претендента и принять правильное решение, которые позволит вывести республику из непрекращающейся череды экономических катаклизмов?