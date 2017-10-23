Реформы избирательной системы предложат Путину эксперты СПЧ

Совет при президенте по правам человека (СПЧ) предложит президенту России Владимиру Путину реформы избирательной системы в стране. Эксперты СПЧ подготовили для главы государства доклад по итогам единого дня голосования, выборов, которые состоялись в этом году 10 сентября.

Рабочая группа СПЧ предлагает изменить или усовершенствовать практику муниципального фильтра. По данным РБК, в докладе говорится, что муниципальным депутатам можно разрешить поддерживать более чем одного кандидата в главы региона или заменить муниципальный фильтр избирательным залогом или сбором подписей избирателей.

Помимо смягчения муниципального фильтра экперты предлагают увеличить долю представителей партий в избирательных комиссиях и разработать способы защиты членов избирательных комиссий от «противоправного воздействия на них».

Правозащитники предлагают закрепить статус наблюдателей за представителями СПЧ, Общественной палаты и уполномоченными по правам человека.

Авторы доклада предлагают ряд реформ, направленных на усиление информирования о выборах.

Еще одна из инициатив членов СПЧ - создать единый реестр избирателей, который помог бы исключить двойное голосование.

Один из авторов доклада, Илья Шаблинский, рассказал РБК, что рабочая группа встретится с президентом 30 октября.