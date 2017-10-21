Пушков в ответ на заявление Белого дома напомнил о действиях США в отношении РФ

Заявление пресс-секретаря Белого дома об отношениях с Россией прокомментировал Алексей Пушков.

Накануне Сара Сандерс высказала мнение, что состояние двустороннего диалога зависит от действий Москвы. Сандерс добавила, что Соединенные Штаты заинтересованы в сотрудничестве с РФ по ряду вопросов. Это, в частности, решение проблемы КНДР и урегулирование вооруженного конфликта в Сирии.

Член Совета Федерации Алексей Пушков ответил спикеру Белого дома в Twitter. Пушков напомнил о последних действиях американского руководства, которые отрицательно сказались на двусторонних отношениях. Среди этих шагов введение очередного пакета санкций и закрытие генконсульства в Сан-Франциско.