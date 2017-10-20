США возложили на Россию ответственность за налаживание двусторонних отношений

Отношения между Соединенными Штатами и Россией будут зависеть от политики Москвы. С таким заявлением сегодня выступила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Сандерс добавила, что Вашингтон заинтересован в сотрудничестве с Россией по ряду направлений. Среди них проблема Северной Кореи и урегулирование конфликта в Сирии, передает РИА Новости.

Ранее «Аргументы недели» писали, что американский представитель в ООН обвинила Москву в «военных действиях» против США во время прошлогодних президентских выборов. Комментируя данное заявление, в российском посольстве отметили, что РФ никогда не пыталась вмешаться во внутренние дела Штатов.