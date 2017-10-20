Северокорейский дипломат рассказал об игре Трампа в «ядерный футбол»

Президент Соединенных Штатов играет в «ядерный футбол». Об этом на конференции по нераспространению в Москве заявил представитель МИД КНДР Нам Хек Зен.

По словам северокорейского дипломата, которые приводит РИА Новости, в распоряжении президента Дональда Трампа имеется несколько тысяч ядерных боезарядов. В Пхеньяне опасаются, что американское атомное оружие может быть применено против Северной Кореи. Это заставляет КНДР продолжать свои испытания в данной области, отметил Нам Хек Зен.

Ранее «Аргументы недели» писали, что МИД Северной Кореи отказался от переговоров, посвященных вопросу ядерного разоружения.