В МИД КНДР объявили об отказе Пхеньяна от ядерного разоружения

Северная Корея не собирается отказываться от ядерного оружия. Переговоры на эту тему Пхеньян проводить с другими странами не будет, заявила представитель МИД КНДР Цой Сон Хи.

Северокорейский дипломат принимает участие в открывшейся сегодня в Москве конференции по нераспространению, сообщает РИА Новости. Выступая на мероприятии, Цой Сон Хи отметила, что Соединенным Штатам придется смириться с ядерным статусом КНДР. По словам дипломата, наличие у Пхеньяна ядерного оружия обеспечивает стабильность на Корейском полуострове.

Ранее в пятницу «Аргументы недели» писали, что глава ЦРУ призвал американские власти готовиться к ракетному удару со стороны Северной Кореи.