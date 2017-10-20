Глава ЦРУ призвал США готовиться к ракетному удару со стороны КНДР

Вашингтону нужно быть готовым к тому, что Северная Корея может вскоре нанести ракетный удар по территории США, передает Washington Examiner слова директора ЦРУ Майкла Помпео.

По словам главы ЦРУ, вероятность ракетного удара со стороны КНДР в последнее время увеличилась и продолжит расти из-за отсутствия международного давления на Пхеньян. Глава ЦРУ не стал называть конкретных сроков, когда КНДР сможет нанести удар по США или их союзникам. Он сказал, что разведка продолжает работать, но говорить о точных деталях нет смысла, если речь идёт о ближайших месяцах, а не о годах. Помпео признал, что нынешние ядерные возможности КНДР совершеннее, чем пять лет назад.

Власти КНДР в ответ на проходящие в водах недалеко от Корейского полуострова учения США и Южной Кореи пригрозили нанести по Соединенным Штатам «невероятный» удар в самый неожиданный момент.