Путин рассказал о задачах следующего президента России

Владимир Путин рассказал, какие задачи стоят перед президентом России, который будет избран по итогам выборов 2018 года.

В своем выступлении на Валдайском форуме глава государства отметил, что основная задача – сделать Российскую Федерацию гибкой с точки зрения управления и экономики и в высшей степени конкурентоспособной. Путин добавил, что власти страны должны укреплять ее обороноспособность и совершенствовать политическую систему, передает РИА Новости.

Выборы президента России состоятся весной 2018 года. В начале октября Владимир Путин заявил, что пока не принял решение, будет ли он баллотироваться на новый срок.