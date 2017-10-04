Путин сообщил, когда претенденты на президентство объявят о своих программах

Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания в рамках российской энергонедели ответил на вопрос, будет ли он баллотироваться на президентских выборах в 2018 году.

Глава государства сказал, что рассчитывает на обнародование программ основных претендентов на пост президента к декабрю текущего года. При этом Владимир Путин заявил, что пока не определился, будет ли выдвигать свою кандидатуру.

"Я еще не решил не только, против кого я буду баллотироваться, я не решил, буду ли я баллотироваться вообще", - отметил Путин.