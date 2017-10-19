Американский постпред при ООН обвинила Россию в «военных действиях» против США
19 октября 2017, 22:00 [ «Аргументы Недели» ]
Россия в 2016 году вела против США «военные действия». Об этом заявила американский постпред при Организации Объединенных Наций.
«Военными действиями» Никки Хейли назвала вмешательство в президентские выборы в Соединенных Штатах, к которому якобы причастна Москва. Хейли добавила, что подобные операции Россия осуществляет по всему миру, сообщает издание Washington Examiner.
Ранее в Вашингтоне неоднократно обвиняли Россию в том, что она стояла за хакерскими атаками, повлиявшими на исход состоявшихся осенью прошлого года президентских выборов. В Кремле подобные утверждения отрицают как бездоказательные и абсурдные.