Американский постпред при ООН обвинила Россию в «военных действиях» против США

Россия в 2016 году вела против США «военные действия». Об этом заявила американский постпред при Организации Объединенных Наций.

«Военными действиями» Никки Хейли назвала вмешательство в президентские выборы в Соединенных Штатах, к которому якобы причастна Москва. Хейли добавила, что подобные операции Россия осуществляет по всему миру, сообщает издание Washington Examiner.

Ранее в Вашингтоне неоднократно обвиняли Россию в том, что она стояла за хакерскими атаками, повлиявшими на исход состоявшихся осенью прошлого года президентских выборов. В Кремле подобные утверждения отрицают как бездоказательные и абсурдные.