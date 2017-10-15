Клинтон обвинила Россию в попытках навредить ей на выборах президента

Россия пыталась навредить Хиллари Клинтон на последних выборах президента Соединенных Штатов. Об этом политик заявила в Великобритании.

По словам Клинтон, которые прозвучали в эфире Би-би-си, власти РФ хотели ее поражения на выборах, потому что испытывают к ней личную неприязнь. В настоящее время, как утверждает бывший кандидат, целью России является подрыв НАТО и Евросоюза, а также стабильности в США.

Ранее Хиллари Клинтон и представители ее окружения неоднократно объясняли проигрыш политика Дональду Трампу действиями хакеров, которыми якобы руководили из России. В Кремле эти утверждения опровергали как бездоказательные и абсурдные.