Путин объяснил цель антироссийских санкций США

С помощью санкций, введенных против России, Соединенные Штаты пытаются вытеснить Москву с европейского энергетического рынка. Такое мнение высказал Владимир Путин в ходе заседания Валдайского клуба.

Президент РФ отметил, что в современном мире политика все чаще вмешивается в экономические отношения между государствами, сообщает РИА Новости. Путин предположил, что посредством ограничительных мер США хотят вынудить европейские страны покупать американский сжиженный газ.

Напомним, в августе в Вашингтоне приняли закон об антироссийских санкциях, который предусматривает применение мер экономического воздействия на Москву. Данное решение руководства США поставило под угрозу реализацию проекта «Северный поток – 2».