"Северный поток-2" может остаться без финансирования

Плановый объем финансирования строительства газопровода «Северный поток-2» вряд ли удастся выполнить из-за новых антироссийских санкций со стороны США. Об этом заявил представитель нефтегазовой компании.

Строительство российских экспортных газопроводов находится под угрозой срыва из-за американских санкций, направленных против этого строительства. Об этом сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на главу австрийской нефтегазовой компании OMV Райнера Зеле.

По словам Зеле, компании Европы по плану должны предоставить для продолжения строительства газопровода 4,75 млрд евро в виде долгосрочных кредитов. Пока «Северный поток» получил лишь 30% необходимых средств. Цена всего проекта - 9,5 млрд евро. Пока «Северный поток» получил около 30% необходимых средств. Санкции не дают права европейским кредиторам финансировать газопровод. Единственный вариант – обратиться к азиатским инвесторам.