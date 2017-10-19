Путин высказался о ситуации в Каталонии

Владимир Путин высказался о ситуации, сложившейся в Каталонии.

Этого вопроса президент России коснулся во время выступления на сессии Валдайского клуба, сообщает телеканал «Звезда». Путин отметил, что все происходящее в Испании из-за каталонского референдума является внутренним делом этой страны. Кроме того, российский лидер высказал мнение, что Мадриду и Евросоюзу «раньше надо было думать», когда кризис вокруг Каталонии только назревал.

Напомним, жители Каталонии на референдуме приняли решение о выходе из состава Испании. Ранее «Аргументы недели» писали, что испанские власти объявили о готовности лишить регион статуса автономии.