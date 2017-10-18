Испанские власти готовы лишить Каталонию автономии

Испанские власти готовы приостановить автономный статус Каталонии, применив 155 статью конституции.

Это случится, если глава женералитета Карлес Пучдемон не откажется от идеи провозглашения независимости. Вице-премьер Испании Сорайя Саэнс де Сантамария подчеркнула, что целью данного плана является восстановление доверия граждан и обеспечение экономического восстановления Каталонии, передает РИА "Новости".

Ранее кабмин Испании потребовал, чтобы власти автономной области разъяснили, провозгласили ли они независимость после референдума. Пучдемон в ответ предложил начать переговоры по данной ситуации, однако прямого ответа на вопрос не дал.