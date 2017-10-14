Россию не пригласили на Генассамблею ПАЧЭС, которая пройдет в Киеве

В субботу, 14 октября, стало известно, что РФ не пригласили на Генассамблею Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества, которая состоится в Киеве в конце текущего года.

Глава делегации России в ассамблее, депутат Госдумы Михаил Емельянов подчеркнул, что это произошло впервые за четверть века существования ПАЧЭС. Как отмечает ТАСС, Украина, которая является страной-организатором заседаний, не направила РФ приглашение.

Емельянов добавил, что ПАЧЭС является довольно сложной организацией, в которой состоят конфликтующие между собой государства. Однако в истории еще не было случая, когда какая-либо страна не приглашала другую.