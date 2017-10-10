В Госдуме призвали отказаться от иллюзий в отношении политики Эрдогана

В Госдуме РФ прокомментировали слова Реджепа Эрдогана о том, что Турция не признает присоединение Крыма к России.

Свое мнение о заявлении Эрдогана в беседе с RT высказал парламентарий Дмитрий Новиков. Он отметил, что в крымском вопросе Анкара никогда не поддерживала Москву. По словам Новикова, данный факт надо учитывать, чтобы не питать иллюзий в отношении политики, которую проводит турецкое руководство.

Ранее во вторник «Аргументы недели» процитировали члена крымского правительства Георгия Мурадова, который заявил, что президент Турции решил подыграть своему украинскому коллеге Петру Порошенко.