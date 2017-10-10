Власти Крыма отреагировали на заявление Реджепа Эрдогана, касающееся статуса полуострова.

Накануне президент Турции, выступая на совместной пресс-конференции с Петром Порошенко, отметил, что Анкара поддерживает суверенитет Украины. По словам Эрдогана, присоединение Крыма к России Турция по-прежнему не признает.

Член правительства Республики Крым Георгий Мурадов в разговоре с RT отметил, что данное заявление никак не повлияет на ситуацию в российском регионе. Мурадов считает, что Реджеп Эрдоган решил подыграть Порошенко и сказал то, что хотел услышать украинский президент.

Ранее во вторник «Аргументы недели» писали, что Эрдоган заснул во время выступления Петра Порошенко.