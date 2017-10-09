Медведев призвал все страны мира объединиться для разгрома ИГ

Мировое сообщество должно объединить усилия для разгрома запрещенной в России экстремистской организации ИГ. С таким призывом выступил Дмитрий Медведев.

Глава правительства РФ отметил в беседе с корреспондентом алжирского информагентства APS, что лидерам всех государств необходимо забыть о существующих между ними разногласиях перед лицом общей угрозы – международного терроризма. По словам Медведева, экстремисты бросили вызов человеческой цивилизации.

Ранее «Аргументы недели» писали, что правительственная армия Сирии окружила боевиков, удерживающих город Эль-Маядин. Данный населенный пункт является одним из последних оплотов ИГ на территории страны.