Сирийская армия взяла в кольцо один из последних оплотов ИГ

Правительственная армия Сирии окружила боевиков запрещенной в России экстремистской организации ИГ, находящихся в городе Эль-Маядин. Об этом узнали СМИ.

Эль-Маядин находится на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор, рядом с ним проходит граница с Ираком. Как отмечает агентство Reuters, данный населенный пункт является одним из последних оплотов ИГ на территории Сирии.

Ранее «Аргументы недели» процитировали заявление официального представителя Минобороны Соединенных Штатов, который выразил сомнение в том, что сирийской армии и помогающим ей ВКС РФ удастся окончательно победить воюющих против Дамаска исламистов.