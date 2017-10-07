В Совете Федерации прокомментировали сообщение об оружейной сделке между Соединенными Штатами и Саудовской Аравией.

Как написал в своем микроблоге в социальной сети Twitter член Совфеда Алексей Пушков, в Вашингтоне «испугались наших С-400». «Рефлекс — как у собаки Павлова», - добавил российский сенатор.

Ранее стало известно, что США заключили с Саудовской Аравией соглашение о поставке комплексов ПВО на 15 млрд долларов. Это произошло после того, как арабское телевидение распространило информацию, согласно которой в ходе визита саудовского короля в Москву была достигнута договоренность о покупке Эр-Риядом российских комплексов С-400.