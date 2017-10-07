Глава МИД Саудовской Аравии допустил скорую отмену антироссийских санкций

Международные санкции в отношении России, введенные после присоединения Крыма к РФ и начала конфликта в Донбассе, могут быть в скором времени сняты. Такую точку зрения высказал глава МИД Саудовской Аравии.

В ходе беседы с корреспондентом «России 24» Адель аль-Джубейр отметил, что об отмене ограничительных мер «можно договориться». Саудовский министр не исключил, что это произойдет в ближайшем будущем.

Ранее «Аргументы недели» писали, что за снятие антироссийских санкций выступил президент Болгарии. По мнению Румена Радева, от ограничительных мер в отношении Москвы необходимо отказаться, так как они неэффективны.