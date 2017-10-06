Президент Болгарии выступил за отмену санкций против России.

Румен Радев заявил, что ограничения в отношении Российской Федерации абсолютно бесполезны, вследствие чего от них надо отказаться. Болгарский лидер подчеркнул, что подобная политика Евросоюза в полной мере изжила себя, а проблему следует решать иными путями, передает в пятницу издание "Известия".

Радев добавил, что он бы давно снял санкции, если бы имел соответствующие полномочия.