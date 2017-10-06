Путин назначил врио губернатора Новосибирской области Травникова

Владимир Путин провёл рабочую встречу с Андреем Травниковым и объявил о решении назначить его временно исполняющим обязанности губернатора Новосибирской области.

Травников будет исполнять обязанности врио главы региона до вступления в должность лица, избранного губернатором. Андрей Травников переедет в Новосибирск из Вологды. Он был мэром Вологды менее года.

Биография 46-летнего Травникова опубликована на сайте вологодской мэрии. Он родился в городе Череповце Вологодской области. В 1998 году закончил Череповецкий государственный университет по специальности «Электропривод и автоматика». Прошел профессиональную переподготовку по программе подготовки высшего уровня резерва управленческих кадров в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ в 2014 году.

Травников после учебы в вузе отслужил армию. Потом работал на различных должностях на Череповецком металлургическом комбинате. В 2010 году Травников стал первым заместителем мэра Череповца. С 2012 года - заместитель губернатора Вологодской области, и до назначения в ноябре 2016 года - заместитель полпреда Президента РФ в Северо-западном федеральном округе Администрации Президента РФ аппарата полномочного представителя Президента РФ в СЗФО.

Владимир Городецкий ушел по собственному желанию.