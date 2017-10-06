Путин подписал указ об отставке губернатора Новосибирской области Городецкого
6 октября 2017, 13:26 [ «Аргументы Недели» ]
Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого и назначил временно исполняющим обязанности главы региона Андрея Травникова.
Владимир Городецкий написал заявление по собственному желанию. Президент России подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого, - сообщает пресс-служба Кремля.
"Принять отставку Губернатора Новосибирской области Городецкого В.Ф. по собственному желанию", - говорится в документе.
Глава государства сменил уже несколько губернаторов. 5 октября орловский губернатор Вадим Потомский ушел в отставку по собственному желанию. Врио губернатора Орловской области назначен Андрей Клычков.