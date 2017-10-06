Путин подписал указ об отставке губернатора Новосибирской области Городецкого

Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого и назначил временно исполняющим обязанности главы региона Андрея Травникова.

Владимир Городецкий написал заявление по собственному желанию. Президент России подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого, - сообщает пресс-служба Кремля.

"Принять отставку Губернатора Новосибирской области Городецкого В.Ф. по собственному желанию", - говорится в документе.

Глава государства сменил уже несколько губернаторов. 5 октября орловский губернатор Вадим Потомский ушел в отставку по собственному желанию. Врио губернатора Орловской области назначен Андрей Клычков.