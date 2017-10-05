Орловский губернатор Вадим Потомский ушел в отставку по собственному желанию
5 октября 2017, 18:23 [ «Аргументы Недели» ]
Орловский губернатор Вадим Потомский 5 октября ушел в отставку по собственному желанию. Президента РФ Владимир Путин подписал Указ «О досрочном прекращении полномочий губернатора Орловской области».
В связи с заявлением Потомского о досрочном прекращении полномочий и в соответствии с законом принята отставка губернатора Орловской области по собственному желанию.
Президент сегодня же провёл встречу с Андреем Клычковым и на ней сообщил о решении назначить его временно исполняющим обязанности губернатора Орловской области. Клычков назначен врио главы Орловской области до вступления в должность лица, избранного губернатором. Клычков - глава московских коммунистов.