Орловский губернатор Вадим Потомский ушел в отставку по собственному желанию

Орловский губернатор Вадим Потомский 5 октября ушел в отставку по собственному желанию. Президента РФ Владимир Путин подписал Указ «О досрочном прекращении полномочий губернатора Орловской области».

В связи с заявлением Потомского о досрочном прекращении полномочий и в соответствии с законом принята отставка губернатора Орловской области по собственному желанию.

Президент сегодня же провёл встречу с Андреем Клычковым и на ней сообщил о решении назначить его временно исполняющим обязанности губернатора Орловской области. Клычков назначен врио главы Орловской области до вступления в должность лица, избранного губернатором. Клычков - глава московских коммунистов.