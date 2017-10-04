Россию обвинили во взломе смартфонов солдат НАТО

Как пишет The Wall Street Journal, Россия взламывает смартфоны военнослужащих стран–членов НАТО, чтобы получить оперативные данные, оценить силы их подразделений и запугать солдат.

Смартфоны солдат НАТО в Эстонии, Латвии и Польше подвергались российским хакерским атакам.

По мнению представителей НАТО, на которые сылается газета, характер вмешательства предполагает координацию на государственном уровне, доступа к используемому оборудованию — например, к навороченным дронам, оснащенным электроникой для наблюдения, у большинства простых граждан нет.

Военные НАТО поспешили обвинить во всем "российских хакеров", объяснив это тем, что один из IP-адресов, с которого пытались взломать смартфон американского военного в Польше, был именно российским.

Еще несколько его сослуживцев также пожаловались на "странные вещи", которые происходят с их телефонами. Неподалеку от места расположения сил НАТО в Польше находится российская военная база, отмечает WSJ.

Никаких других доказательств причастности России к хакерской атаке журналисты не представили.

С точки зрения западных чиновников, в случае кризисной ситуации хакеры могут помешать НАТО вовремя отреагировать на действия России — в частности, взломав личный телефон командира и отправив с него фальшивые инструкции.