Украина потребовала от России отменить военный призыв в Крыму

Министерство иностранных дел Украины потребовало от России отменить военный призыв на территории Крыма и Севастополя. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД Украины.

МИД Украины «выражает решительный протест по поводу намерения Российской Федерации провести призыв на военную службу» на территории Республики Крым и в Севастополе. Подчеркивается, что «государство-оккупант не может принуждать лиц, находящихся под защитой, служить в его вооруженных или вспомогательных силах».

Во время весенней призывной компании украинский МИД уже обращался к России с подобными заявлениями.

Ранее сообщалось, что российское оборонное ведомство разработало «акт военного времени», законопроект о порядке военного призыва во время войны. Данный документ появился 19 сентября на портале проектов нормативных актов.