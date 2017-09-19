Минобороны РФ разработало порядок призыва в армию на случай войны

Российское оборонное ведомство разработало «акт военного времени», законопроект о порядке военного призыва во время войны. Данный документ появился 19 сентября на портале проектов нормативных актов.

Минобороны РФ разработало порядок военного призыва на случай военного времени. Согласно проекту закона, указы о мобилизации граждан и о призыве на военную службу издает президент России. Генштаб РФ определяет численность призываемых граждан и распределяет их между частями ВС РФ, в зависимости от их потребностей.

Особенности военной службы во время войны будет определять президент РФ. Ранее анее зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Россия может быть втянута в вооруженный конфликт между США и Северной Кореей.