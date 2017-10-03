Россия примет ответные меры в отношении Канады после принятия в этой стране «Закона имени Сергея Магнитского». Об этом заявили в МИД РФ.

Представитель российского посольства в Оттаве Кирилл Калинин в интервью ТАСС отметил, что одобрение канадскими парламентариями данного документа является враждебным шагом. По словам Калинина, Канада решила вмешаться во внутренние дела России. Москвой это будет встречено «решительными контрмерами».

Документ, о котором идет речь, предусматривает замораживание активов и отмену виз для нарушителей прав человека из числа членов иностранных правительств. Применять данный закон канадские власти планируют, прежде всего, в отношении российских чиновников.