Госдепартамент США подтверждает очередной "обход" закрытого по требованию американской стороны консульства России в Сан-Франциско после того, как его покинули последние российские дипломаты.

Как отмечается, США закрыли консульство России 2 сентября, но позволили дипломатам, проживавшим в здании, остаться там до 1 октября. Утром 2 октября российский МИД сообщил, что "американцы опять лезут в нашу собственность в Сан-Франциско".

Как сообщили в Госдепе, был проведен обход для закрытия жилой части зданий и проверки, что все жители покинули территорию консульства, передает РИА Новости со ссылкой на сотрудника ведомства.

Ранее МИД РФ продемонстрировал, как американские представители проникают на территорию закрытого российского генконсульства в Сан-Франциско. Соответствующее видео ведомство опубликовало в своем Facebook.