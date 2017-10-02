МИД показал видео с проникающими в российское генконсульство американцами

МИД РФ продемонстрировал, как американские представители проникают на территорию закрытого российского генконсульства в Сан-Франциско. Соответствующее видео ведомство опубликовало в своем Facebook.

Ролик сопровождается комментарием, в котором ответственность за произошедшее возлагается на сотрудников спецслужб и полиции США. В сообщении МИД говорится, что американские силовики нарушают международное право.

Генконсульство РФ в Сан-Франциско прекратило свою работу в начале сентября по требованию американской стороны. Ранее российские дипломаты обвинили Соединенные Штаты в рейдерском захвате здания.