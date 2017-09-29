Порошенко уверен, что производить Lamborghini и Porsche невозможно без Украины

Выступая на открытии завода по изготовлению кабельных сетей для автомобильной индустрии концерна Leoni, президент Украины заявил, что ряд крупных автопроизводителей не сможет выпускать свою продукцию без украинцев.

Украинский лидер рассказал, что продукцию компании используют такие автогиганты, как General Motors, Audi, Porsche и Lamborghini.

По его словам, для государства важно открытие каждого завода, потому что Украина должна стать успешной страной успешных людей. Петр Порошенко поблагодарил концерн, который «первым проголосовал долларом за будущее Украины», сообщили в пресс-службе украинского президента.

Ранее Петр Порошенко назвал ситуации, аналогичные пожару на военном складе в Виннице, угрозой для национальной безопасности. Он поручил СНБО обеспечить максимально надежную охрану на всех военных арсеналов.