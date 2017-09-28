Владимир Путин прибыл с кратким визитом в Анкару

Президент России Владимир Путин прибыл в Анкару, где за рабочим ужином встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Это будет короткий визит, за который стороны должны обсудить, главным образом, ситуацию в Сирии.



По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, президенты должны «сверить часы» по многим вопросам. Эксперты считают, что странам нужно спасать зону деэскалации в Идлибе после инцидента 20 сентября со взводом военной полиции из России.



Тогда боевики группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» напали на взвод военной полиции России на наблюдательном пункте, развернутом на границе провинций Идлиб и Хама для контроля за соблюдением прекращения огня. 29 человек были заблокированы и в течение нескольких часов отражали атаки. Трое российских военнослужащих получили ранения. Обороняться российским военным помогли бойцы племени Муали, поддержавшие перемирие. Минобороны России считает, что атаку инициировали спецслужбы США.

Одной Сирией повестка встречи двух лидеров в Анкаре не будет исчерпана. Предполагается, что Путин и Эрдоган обсудят исход референдума о независимости Иракского Курдистана и вопросы двустороннего сотрудничества — продажу Турции противоракетного комплекса С-400, проект газопровода «Турецкий поток» и строительство АЭС «Аккую».



