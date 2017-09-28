Видео из Дейр эз-Зора, на котором виден украинский флаг в убежище боевиков

Правительственные войска Сирии обнаружили в командном пункте боевиков предметы, которые могут принадлежать украинскому боевику запрещенной в России террористической организации ИГ.

Бойцы сирийской арабской армии обследуют помещение, в котором, как им стало известно, находилась позиция снайпера ИГИЛ (ИГ - группировка, запрещенная в РФ). Помимо брошенного оружия и боеприпасов, сирийские солдаты обнаружили початую пачку сигарет, кроссворды на русском языке, а на стене — флаг Украины. Видео выложено в соцсети на странице Syria Today.

Вряд ли такие находки можно назвать неожиданными, учитывая, что, по данным, российских спецслужб в составе ИГИЛ в Сирии воюют выходцы из самых разных стран мира. Как сообщалось, в осаде сирийского города Дейр-эз-Зор на стороне террористов воевали выходцы из России и стран СНГ. Сирийские войска нашли подтверждение развединформации, сообщается на сайте Министерства обороны России.

Ранее сирийская сторона на уровне ООН открыто заявила о том, что США препятствуют освобождению правительственными войсками города Дейр-эз-Зор, последнего оплота террористов в Сирийской арабской республике.