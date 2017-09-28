Представитель Сирии в ООН: США не дают освободить Дейр-эз-Зор

Сирийская сторона на уровне ООН открыто заявила о том, что США препятствуют освобождению правительственными войсками города Дейр-эз-Зор, последнего оплота террористов в Сирийской арабской республике.

Постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари открыто заявил, что Коалиция во главе США и вооруженные формирования, которые ею поддерживаются, приостановили операцию по освобождению Ракки от террористов и перебросили силы в Дейр-эз-Зор. По словам Джаафари, сделано это было не для того, чтобы помочь правительственным войскам САР разгромить террористов, а, напротив, чтобы не дать освободить город о ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ). Свое заявление Джаафари сделал на заседании Совета безопасности ООН.