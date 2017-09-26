МИД РФ заподозрил НАТО в подготовке вооруженного реванша Грузии в Закавказье
26 сентября 2017, 19:56 [ «Аргументы Недели» ]
В Москве назвали опасным активизацию НАТО в Закавказье. Об этом заявил статс-секретарь, замминистра иностранных РФ Григорий Карасин на встрече с сопредседателями Женевских дискуссий по ситуации в регионе.
Активизация альянса на кавказском направлении является прямой угрозой для России, а также Абхазии и Южной Осетии. По словам Карасина, в данном контексте возрастает важность заключения соглашений между Сухумом и Цхинвалом с одной стороны и Тбилиси — с другой.
Во встрече в рамках Женевских дискуссий, помимо Карасина, приняли участие спецпредставитель ООН Антти Турунен и спецпредставитель председателя ОБСЕ Гюнтер Бехлер.