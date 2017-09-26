Путин поздравил Меркель с победой на выборах

Президент Российской Федерации Владимир Путин позвонил Ангеле Меркель и поздравил канцлера ФРГ с победой на парламентских выборах.

"Владимир Путин поздравил федерального канцлера Федеративной Республики Германия Ангелу Меркель с успехом блока ХДС/ХСС на состоявшихся 24 сентября выборах в бундестаг", — говорится в сообщении пресс-службы главы российского государства.

В состоявшемся телефонном разговоре Владимир Путин и Ангела Меркель подтвердили готовность к продолжению делового, взаимовыгодного сотрудничества между Россией и ФРГ.

24 сентября в Германии прошли выборы в бундестаг.