Путин поздравил Меркель с победой на выборах
26 сентября 2017, 12:59 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Российской Федерации Владимир Путин позвонил Ангеле Меркель и поздравил канцлера ФРГ с победой на парламентских выборах.
"Владимир Путин поздравил федерального канцлера Федеративной Республики Германия Ангелу Меркель с успехом блока ХДС/ХСС на состоявшихся 24 сентября выборах в бундестаг", — говорится в сообщении пресс-службы главы российского государства.
В состоявшемся телефонном разговоре Владимир Путин и Ангела Меркель подтвердили готовность к продолжению делового, взаимовыгодного сотрудничества между Россией и ФРГ.
24 сентября в Германии прошли выборы в бундестаг.