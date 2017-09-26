Посольство России в США считает "крайне тревожным" появление "пособия" по войне с Россией и призывает к взаимодействию двух стран в сфере безопасности, а не "тиражирование страшилок".

Ранее в сети появилась онлайн-версия пособия под названием "Российская война нового поколения", подготовленного одним из исследовательских центров США для Пентагона. В учебники описывается военная стратегия РФ с перечислением сильных и слабых сторон российской армии, тактико-технические характеристики военной техники. Авторы предлагают конкретные меры по методикам обучения личного состава против конкретного противника - ВС России.

"Подобного рода свидетельства подготовки американских военных к прямому конфликту с Россией представляются крайне тревожными, особенно в нынешней и без того непростой ситуации в сфере европейской безопасности", — заявил пресс-секретарь посольства РФ в США Николай Лахонин (цитата РИА Новости).



