В Пентагоне рассказали, зачем нужно "Пособие по войне с Россией", выпущенное в декабре прошлого года.

Согласно данным военного ведомства, этот документ не имеет отношения к проводимой властями США политике и в большей мере является справочным материалом. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на слова сотрудника пресс-службы американского министерства обороны майора Корпуса морской пехоты Адриана Рэнкин-Гэллоуэя, Пентагон и военные службы всегда имеют при себе некоторые организации, вырабатывающие новые идеи и изучающие ситуацию в различных областях. Данные структуры якобы дополняют имеющуюся базу, однако не всегда представляют официальную политику страны.

Ранее издание National Interest выпустило брошюру из 68-ми страниц, в которой говорится о применении РФ подконтрольных ей сил в рамках ведения опосредованных войн, в частности, на территории Украины. В данном тексте также рассказывается о типах российского оружия и техники и приводятся практические советы по противодействию вооруженному нападению со стороны России.