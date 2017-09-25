Кадыров сообщил, кто должен стать президентом России

Президент Чечни Рамзан Кадыров сегодня сделал заявление о том, кто, по его мнению, должен стать президентом России. От отметил, что исходит "из того, что думает чеченский народ".

Рамзан Кадыров считает, что альтернативы Владимиру Путину на грядущих выборах президента РФ нет.

"У нас есть один выбор - это Путин. Весь российский народ поддержит его на 100%. Есть Путин - есть Россия", - сказал Кадыров журналистам. Он считает, что время других кандидатов пока не настало.

Напомним, пока Владимир Путин не объявлял официально о том, что будет баллотироваться на новый срок.