Об отставке губернатора Толоконского сообщили в Красноярске

Об отставке губернатора Красноярского края Виктора Толоконского сообщили в воскресенье, 24 сентября, в Красноярске. По информации источников местных СМИ, отставка главы региона может состояться уже в понедельник.

Слухи в Красноярске об отставке Толоконского появились еще в минувшую пятницу. По данным красноярских изданий, якобы губернатор Красноярского края Виктор Толоконский написал заявление об отставке и готовится ко встрече с главой государства Владимиром Путиным.

Однако в понедельник, 25 сентября, источник РИА Новости в администрации губернатора не подтвердил отставку Толоконского. По данным информатора, глава региона находится в Красноярске и заявления об увольнении не писал, у него запланировано много дел, но публичных мероприятий в понедельник не готовится.

Виктор Толоконский был избран губернатором Красноярского края в сентябре 2014 года.