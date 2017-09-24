Лавров о Порошенко: вежливость пока еще не потерял

Сергей Лавров прокомментировал высказывание президента Украины о том, что он и американский лидер Дональд Трамп "никогда не поддержат введение миссии охраны ОБСЕ в Донбассе по российскому принципу ".

"Ну хорошо, что хоть сказал: "Трамп и я", всё-таки вежливость не утратил до конца. Мог бы сказать: "И я, и Трамп", — сказал Лавров в эфире программы "Итоги недели" на телеканале НТВ.

Он отметил, что ни одного конкретного предложения по тексту своей инициативы Москва так и не получила.

Напомним, ранее Россия направила в Организацию Объединенных Наций проект резолюции, которая предусматривает ввод в Донбасс международного миротворческого контингента. В документе говорится, что военнослужащие должны разместиться на линии соприкосновения враждующих сторон.

Президент Украины Петр Порошенко в интервью телеканалу Fox Business заявил, что ввести миротворцев Организации Объединённых Наций в Донбасс без согласия России не представляется возможным.